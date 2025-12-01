Opération Père Noël Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement
Opération Père Noël Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement samedi 20 décembre 2025.
Opération Père Noël
Samedi 20 décembre 2025 de 14h30 à 15h20 et de 16h30 à 17h20. Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Comédie pour enfants de 3 à 8 ans
Catastrophe ! Le 24 décembre approche et le Père Noël refuse de sortir de son lit pour préparer les jouets !
Heureusement, deux fidèles lutins, Lutine et Tricotin sont envoyés en mission afin de comprendre ce qui le chagrine et de le guérir de sa tristesse !
Mais ils ne s’attendaient pas à autant de péripéties ! Attachez vos ceintures les enfants, c’est parti pour une aventure ébouriffante ! .
Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 76 15 97 archangetheatre@orange.fr
