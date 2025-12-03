Opération pin de Noël Pérols-sur-Vézère
Opération pin de Noël Pérols-sur-Vézère mercredi 3 décembre 2025.
Noël approche, déjà… ! Et pourquoi pas un sapin de Noël cette année ? Nous vous proposons de venir choisir votre pin et ainsi participer à l’entretien de la lande. Cette animation sera également l’occasion de découvrir la gestion menée sur le site, par le CEN, depuis plus de 20 ans !
Inscription recommandée Antoine BEGNAUD 07 83 64 76 61
Gratuit Rendez-vous au parking le long de la RD979 .
Ars Pérols-sur-Vézère 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 64 76 61
