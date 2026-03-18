Opération Plage Propre Collecte de déchets Plage de Pen Morvan Combrit

Opération Plage Propre Collecte de déchets

Plage de Pen Morvan 3 chemin des Douaniers Combrit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Tous ensemble pour une plage plus belle !

Participez à la collecte de déchets ouverte à tous.

Prévoir une paire de gants.

Pique-nique possible sur place après l’opération.

Événement organisé par les élus du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ). .

Plage de Pen Morvan 3 chemin des Douaniers Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 56 33 14

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English : Opération Plage Propre Collecte de déchets

L’événement Opération Plage Propre Collecte de déchets Combrit a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Destination Pays Bigouden