Opération Plage Propre Collecte de déchets Plage de Pen Morvan Combrit
Opération Plage Propre Collecte de déchets Plage de Pen Morvan Combrit dimanche 29 mars 2026.
Opération Plage Propre Collecte de déchets
Plage de Pen Morvan 3 chemin des Douaniers Combrit Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Tous ensemble pour une plage plus belle !
Participez à la collecte de déchets ouverte à tous.
Prévoir une paire de gants.
Pique-nique possible sur place après l’opération.
Événement organisé par les élus du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ). .
Plage de Pen Morvan 3 chemin des Douaniers Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 56 33 14
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English : Opération Plage Propre Collecte de déchets
L’événement Opération Plage Propre Collecte de déchets Combrit a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Destination Pays Bigouden