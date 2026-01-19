Opération Plage Propre Plages du Chay et du Pigeonnier Royan

Opération Plage Propre Plages du Chay et du Pigeonnier

RDV près du parking du Chay, accès n°17 Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Début : 2026-02-01 10:00:00

fin : 2026-02-01 12:00:00

2026-02-01

Avec le succès des opérations menées depuis 2020, qui rassemblent à chaque fois plusieurs centaines de personnes, il est temps de remettre les gants, de s’aérer un peu et d’aider à la collecte des déchets échoués sur nos plages.

RDV près du parking du Chay, accès n°17 Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 62 02 environnement@mairie-royan.fr

English :

With the success of the operations carried out since 2020, which bring together several hundred people each time, it’s time to put the gloves back on, get some fresh air and help collect the garbage washed up on our beaches.

