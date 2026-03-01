Opération Port Propre à Camaret Camaret-sur-Mer

Opération Port Propre à Camaret

Grande marée à Camaret!

L’association Voiles de Camaret, en collaboration avec les services techniques de la mairie, organise une opération de ramassage et collecte des déchets à marée basse.

Rendez-vous au pied de la Tour Vauban, entre 9h30h et 12h30. Prévoir bottes et gants et se munir de vieux sacs.

Café et Collation offerts.

Tous les bénévoles sont bienvenus, on vous attend en famille pour cette bonne action ! .

