Opération prêts surprise les étrennes de Noël Rue des Acacias Pont-Salomon

Opération prêts surprise les étrennes de Noël

Rue des Acacias Bibliothèque Pierre Andrès Pont-Salomon Haute-Loire

Début : Vendredi 2025-12-16

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-16

Du 15 au 20 décembre, venez retirer des surprises sous le sapin de la bibliothèque de Pont-Salomon !

English :

From December 15 to 20, come and pick up some surprises under the tree at the Pont-Salomon library!

German :

Holen Sie sich vom 15. bis 20. Dezember Überraschungen unter dem Baum in der Bibliothek von Pont-Salomon!

Italiano :

Dal 15 al 20 dicembre, venite a prendere delle sorprese sotto l’albero alla biblioteca di Pont-Salomon!

Espanol :

Del 15 al 20 de diciembre, venga a buscar sorpresas bajo el árbol a la biblioteca de Pont-Salomon

