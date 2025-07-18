Opération prêts surprise les étrennes de Noël Rue des Acacias Pont-Salomon
Opération prêts surprise les étrennes de Noël Rue des Acacias Pont-Salomon mardi 16 décembre 2025.
Opération prêts surprise les étrennes de Noël
Rue des Acacias Bibliothèque Pierre Andrès Pont-Salomon Haute-Loire
Début : Vendredi 2025-12-16
fin : 2025-12-20
2025-12-16
Du 15 au 20 décembre, venez retirer des surprises sous le sapin de la bibliothèque de Pont-Salomon !
Rue des Acacias Bibliothèque Pierre Andrès Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 54 27 69
English :
From December 15 to 20, come and pick up some surprises under the tree at the Pont-Salomon library!
German :
Holen Sie sich vom 15. bis 20. Dezember Überraschungen unter dem Baum in der Bibliothek von Pont-Salomon!
Italiano :
Dal 15 al 20 dicembre, venite a prendere delle sorprese sotto l’albero alla biblioteca di Pont-Salomon!
Espanol :
Del 15 al 20 de diciembre, venga a buscar sorpresas bajo el árbol a la biblioteca de Pont-Salomon
