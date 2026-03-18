Opération ramarchage ramassage des déchets Place des Olympiades Teloché

Opération ramarchage ramassage des déchets

Place des Olympiades Halles du Marché couvert Teloché Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:30:00

fin : 2026-04-11 15:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Opération ramarchage ramassage des déchets à Teloché dans le cadre de la Journée de l’environnement le samedi 11 avril, de 14h30 à 15h30.

A l’occasion de la Journée de l’Environnement, qui se tiendra à Teloché le Samedi 11 avril, les services Environnement/Déchets et Tourisme de la Communauté de Communes de l’Orée de Bercé Belinois organise une opération ramarchage !

Objectif ramasser un maximum de déchets sauvage sur un parcours de 2,5 km.

Venez participer en famille ou entre amis à cette bonne action pour l’environnement.

Gratuit sans inscription .

Place des Olympiades Halles du Marché couvert Teloché 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 02 20 tourisme@belinois.fr

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English :

Opération ramarchage: garbage collection in Teloché as part of Environment Day on Saturday April 11, from 2:30 to 3:30 pm.

L’événement Opération ramarchage ramassage des déchets Teloché a été mis à jour le 2026-03-18 par CDC L’Orée de Bercé-Bélinois