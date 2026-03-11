Opération ramarchage ramassage des déchets Place des Olympiades Teloché
Opération ramarchage ramassage des déchets Place des Olympiades Teloché samedi 11 avril 2026.
Opération ramarchage ramassage des déchets
Place des Olympiades Halles du Marché couvert Teloché Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:30:00
fin : 2026-04-11 15:30:00
Date(s) :
2026-04-11
Opération ramarchage ramassage des déchets à Teloché dans le cadre de la Journée de l’environnement le samedi 11 avril, de 14h30 à 15h30.
A l’occasion de la Journée de l’Environnement, qui se tiendra à Teloché le Samedi 11 avril, les services Environnement/Déchets et Tourisme de la Communauté de Communes de l’Orée de Bercé Belinois organise une opération ramarchage !
Objectif ramasser un maximum de déchets sauvage sur un parcours de 2,5 km.
Venez participer en famille ou entre amis à cette bonne action pour l’environnement.
Gratuit sans inscription .
Place des Olympiades Halles du Marché couvert Teloché 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 02 20 tourisme@belinois.fr
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English :
Opération ramarchage: garbage collection in Teloché as part of Environment Day on Saturday April 11, from 2:30 to 3:30 pm.
L’événement Opération ramarchage ramassage des déchets Teloché a été mis à jour le 2026-03-11 par CDT72