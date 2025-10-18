Opération « ramassage de déchets en Baie des Veys » Grandcamp-Maisy

Opération « ramassage de déchets en Baie des Veys » Grandcamp-Maisy samedi 18 octobre 2025.

Opération « ramassage de déchets en Baie des Veys »

Base ostréicole Grandcamp-Maisy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 14:30:00

fin : 2025-10-18 17:30:00

Date(s) :

2025-10-18

Action mise en place pour ramasser les déchets dispersés sur le littoral en baie des Veys. Sortie accompagnée de 14 équidés

Le samedi 18 octobre 2025, pour la seconde année consécutive, le public est convié à une action éco-citoyenne ramasser les déchets abandonnés sur la plage, au cœur de la baie des Veys, dans une atmosphère conviviale, aux côtés d’une quinzaine d’ânes bâtés et de chevaux de trait.

Le rendez-vous est fixé à 14h30 à la base ostréicole de Grandcamp-Maisy, où des agents du Séroc présenteront les consignes aux volontaires avant le début du ramassage. La journée se conclura dans une ambiance conviviale avec un goûter offert par des producteurs locaux, pour récompenser les participants.

Inscription obligatoire auprès de l’Office de tourisme d’Isigny-Omaha au 02 31 21 46 00.

Près d’une dizaine de partenaires locaux se sont associés à l’initiative la Coopérative Isigny Sainte-Mère, le Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin et la Mission Natura 2000, l’association Trait et ânes de Normandie et la Fédération des Races de Normandie, Les Attelages de la Nicollerie, le SEROC, Collectéa, la CUMA ostréicole et la commune de Grandcamp-Maisy, avec l’appui de l’Association de l’âne normand, de l’Association de l’âne du Cotentin ainsi que du Département du Calvados. .

Base ostréicole Grandcamp-Maisy 14450 Calvados Normandie +33 2 31 21 46 00 accueil@isigny-omaha-tourisme.fr

English : Opération « ramassage de déchets en Baie des Veys »

Action set up to collect garbage scattered along the coastline in the Baie des Veys. Outing with 14 horses

German : Opération « ramassage de déchets en Baie des Veys »

Aktion, die durchgeführt wurde, um den an der Küste der Bucht von Veys verstreuten Müll einzusammeln. Begleiteter Ausflug von 14 Equiden

Italiano :

Azione di raccolta dei rifiuti sparsi lungo la costa nella Baie des Veys. Uscita accompagnata da 14 cavalli

Espanol :

Acción puesta en marcha para recoger las basuras esparcidas a lo largo de la costa en la bahía des Veys. Salida acompañada de 14 caballos

L’événement Opération « ramassage de déchets en Baie des Veys » Grandcamp-Maisy a été mis à jour le 2025-09-08 par OT Isigny-Omaha