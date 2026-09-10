Informations pratiques

Grandcamp-Maisy

Opération « ramassage de déchets en Baie des Veys »

Base ostréicole Grandcamp-Maisy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 15:00:00

fin : 2026-10-24 17:30:00

Date(s) :

2026-10-24

Action mise en place pour ramasser les déchets dispersés sur le littoral en baie des Veys.

Le samedi 24 octobre, pour la seconde année consécutive, le public est convié à une action écocitoyenne : ramasser les déchets abandonnés sur la plage, au cœur de la baie des Veys, dans une atmosphère conviviale, aux côtés de chevaux et d’ânes de races normandes.

Apporter des gants de jardin ou de bricolage et un seau.

Réservation obligatoire. .

Base ostréicole Grandcamp-Maisy 14450 Calvados Normandie +33 2 31 21 46 00 accueil@isigny-omaha-tourisme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Opération « ramassage de déchets en Baie des Veys »

An initiative has been launched to collect litter scattered along the coastline in Baie des Veys.

L’événement Opération « ramassage de déchets en Baie des Veys » Grandcamp-Maisy a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Isigny-Omaha