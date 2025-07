Opération ramassage de déchets Rue de la Plage des Vallées Pléneuf-Val-André

Opération ramassage de déchets Rue de la Plage des Vallées Pléneuf-Val-André mercredi 13 août 2025.

Opération ramassage de déchets

Rue de la Plage des Vallées Plage des Vallées Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-13 14:00:00

fin : 2025-08-13 15:30:00

2025-08-13

L’Office de Tourisme de Pléneuf-Val-André, en collaboration avec Initiatives Oceanes, vous convie à une séance de nettoyage de la plage des Vallées.

Accompagné par un Animateur Nature, c’est l’occasion de participer à une belle action et d’en apprendre plus sur ce milieu et l’impact des déchets sur notre bio-diversité.

Prévoir de bonnes chaussures ainsi qu’une paire de gants.

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme et sur notre billetterie en ligne à titre indicatif, pour des raisons d’organisation. .

Rue de la Plage des Vallées Plage des Vallées Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 05 06

