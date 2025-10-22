Opération ramassage de déchets Quai Célestin Bouglé Pléneuf-Val-André

Opération ramassage de déchets Quai Célestin Bouglé Pléneuf-Val-André mercredi 22 octobre 2025.

Opération ramassage de déchets

Quai Célestin Bouglé Port de Piégu Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 14:15:00

fin : 2025-10-22 15:45:00

Date(s) :

2025-10-22

L’Office de Tourisme de Pléneuf-Val-André, en collaboration avec Initiatives Oceanes, vous convie à une séance de nettoyage du port de Piégu.

Accompagné par un Animateur Nature, c’est l’occasion de participer à une belle action et d’en apprendre plus sur ce milieu et l’impact des déchets sur notre bio-diversité.

Prévoir de bonnes chaussures ainsi qu’une paire de gants.

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme et sur notre billetterie en ligne à titre indicatif, pour des raisons d’organisation. .

Quai Célestin Bouglé Port de Piégu Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 05 06

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Opération ramassage de déchets Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2025-08-25 par Pléneuf-Val-André Tourisme