Opération « Ramène ton ou ta pote! » au Handball Club de Valréas (HBCV)! – Complexe du Vignarès Valréas, 14 mai 2025 13:45, Valréas.

Début : Mercredi 2025-05-14 13:45:00

fin : 2025-06-11 15:15:00

Opération portes ouvertes du Handball Club de Valréas (HBCV) pour les filles et les garçons âgés de 6 à 9 ans! Venez découvrir le HBCV dans la joie, la bonne humeur et le plaisir de pratiquer le handball!

Complexe du Vignarès Chemin des moulins neufs

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 83 38 48 6384013@ffhandball.net

English :

Handball Club de Valréas (HBCV) open house for boys and girls aged 6 to 9! Come and discover the HBCV in an atmosphere of joy, good humor and the pleasure of playing handball!

German :

Tag der offenen Tür beim Handball Club de Valréas (HBCV) für Mädchen und Jungen im Alter von 6 bis 9 Jahren! Entdecken Sie den HBCV mit Freude, guter Laune und Spaß am Handballspielen!

Italiano :

Giornata aperta dell’Handball Club de Valréas (HBCV) per bambini e bambine dai 6 ai 9 anni! Venite a scoprire l’HBCV in un’atmosfera divertente e amichevole e divertitevi a giocare a pallamano!

Espanol :

Jornada de puertas abiertas del Club de Balonmano de Valréas (HBCV) para niños y niñas de 6 a 9 años ¡Ven a descubrir el HBCV en un ambiente lúdico y agradable y disfruta jugando al balonmano!

