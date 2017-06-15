Opération récup ferraille Plounévez-Lochrist

Opération récup ferraille Plounévez-Lochrist samedi 28 mars 2026.

Opération récup ferraille

Parking de la Salle Omnisports Plounévez-Lochrist Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28

Date(s) :
2026-03-28

L’association des parents d’élèves de l’école Sainte-Famille organise sa traditionnelle opération de récup’ferraille sur le parking de la salle omnisports.   .

Parking de la Salle Omnisports Plounévez-Lochrist 29430 Finistère Bretagne +33 7 61 91 41 32 

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English : Opération récup ferraille

L’événement Opération récup ferraille Plounévez-Lochrist a été mis à jour le 2026-02-20 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX