Opération récup ferraille Plounévez-Lochrist
Opération récup ferraille Plounévez-Lochrist samedi 28 mars 2026.
Opération récup ferraille
Parking de la Salle Omnisports Plounévez-Lochrist Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
L’association des parents d’élèves de l’école Sainte-Famille organise sa traditionnelle opération de récup’ferraille sur le parking de la salle omnisports. .
Parking de la Salle Omnisports Plounévez-Lochrist 29430 Finistère Bretagne +33 7 61 91 41 32
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English : Opération récup ferraille
L’événement Opération récup ferraille Plounévez-Lochrist a été mis à jour le 2026-02-20 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX