Opération Récup’Ferraille Parking des Anciens Ateliers Marhadour Plouguerneau

Opération Récup’Ferraille

Parking des Anciens Ateliers Marhadour Croas Edern Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 09:00:00

fin : 2025-12-06 17:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Les Légendaires des Abers organisent une grande journée récup’ ferraille !

Venez déposer vos objets métalliques (vieux outils, radiateurs, appareils, vélos, tuyaux, etc.) et soutenir notre projet en participant à cette action éco-solidaire

Chaque dépôt compte — on compte sur vous pour faire de cette journée une réussite ! .

Parking des Anciens Ateliers Marhadour Croas Edern Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 6 38 43 44 06

L’événement Opération Récup’Ferraille Plouguerneau a été mis à jour le 2025-11-18 par OT PAYS DES ABERS