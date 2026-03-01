OPÉRATION RÉFECTION ESCALIER Montesquieu-Volvestre
OPÉRATION RÉFECTION ESCALIER Montesquieu-Volvestre samedi 21 mars 2026.
OPÉRATION RÉFECTION ESCALIER
Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 10:00:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Le 21 mars, rejoignez l’élan collectif de Volarize pour redonner vie aux marches de Monléon lors d’une journée conviviale mêlant effort partagé et moment de détente à l’Arizette !
Journée proposée par l’association Volarize de Montesquieu-Volvestre. .
Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie volarize31@gmail.com
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English :
On March 21, join Volarize?s collective drive to revitalize the Monléon steps with a day of shared effort and relaxation at the Arizette!
L’événement OPÉRATION RÉFECTION ESCALIER Montesquieu-Volvestre a été mis à jour le 2026-03-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE