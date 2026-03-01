OPÉRATION RÉFECTION ESCALIER

Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Le 21 mars, rejoignez l’élan collectif de Volarize pour redonner vie aux marches de Monléon lors d’une journée conviviale mêlant effort partagé et moment de détente à l’Arizette !

Journée proposée par l’association Volarize de Montesquieu-Volvestre. .

Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie volarize31@gmail.com

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English :

On March 21, join Volarize?s collective drive to revitalize the Monléon steps with a day of shared effort and relaxation at the Arizette!

L’événement OPÉRATION RÉFECTION ESCALIER Montesquieu-Volvestre a été mis à jour le 2026-03-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE