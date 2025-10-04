Opération rivières propres Devant le collège Louise Michel Marseille 10e Arrondissement
Opération rivières propres Devant le collège Louise Michel Marseille 10e Arrondissement samedi 4 octobre 2025.
Opération rivières propres
Samedi 4 octobre 2025 de 9h à 12h. Devant le collège Louise Michel 73 Rue Alfred Curtel Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Début : 2025-10-04 09:00:00
fin : 2025-10-04 12:00:00
2025-10-04
Ramassage de déchets au bord de l’Huveaune
Dans le cadre de la grande opération de nettoyage « Rivières propres », qui fête ses 10 ans cette année, ramassons ensemble les déchets sur les berges et dans le lit de l’Huveaune avant qu’ils ne rejoignent la mer !
Evènement gratuit, inscription obligatoire par mail ou téléphone. .
Devant le collège Louise Michel 73 Rue Alfred Curtel Marseille 10e Arrondissement 13010 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 29 85 17 78 lison.sonnet@naturoscope.fr
English :
Garbage collection on the banks of the Huveaune
German :
Müllsammeln am Ufer des Huveaune
Italiano :
Raccolta dei rifiuti sulle rive dell’Huveaune
Espanol :
Recogida de basuras a orillas del Huveaune
