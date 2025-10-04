Opération rivières propres Devant le collège Louise Michel Marseille 10e Arrondissement

Samedi 4 octobre 2025 de 9h à 12h. Devant le collège Louise Michel 73 Rue Alfred Curtel Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-04 09:00:00

fin : 2025-10-04 12:00:00

2025-10-04

Ramassage de déchets au bord de l’Huveaune

Dans le cadre de la grande opération de nettoyage « Rivières propres », qui fête ses 10 ans cette année, ramassons ensemble les déchets sur les berges et dans le lit de l’Huveaune avant qu’ils ne rejoignent la mer !

Evènement gratuit, inscription obligatoire par mail ou téléphone. .

Devant le collège Louise Michel 73 Rue Alfred Curtel Marseille 10e Arrondissement 13010 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 29 85 17 78 lison.sonnet@naturoscope.fr

Garbage collection on the banks of the Huveaune

Müllsammeln am Ufer des Huveaune

Raccolta dei rifiuti sulle rive dell’Huveaune

Recogida de basuras a orillas del Huveaune

