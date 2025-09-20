Opération seconde vie – collecte de vêtements et produits d’hygiène Établissement public de santé de Ville-Évrard Neuilly-sur-Marne

Opération seconde vie – collecte de vêtements et produits d’hygiène Établissement public de santé de Ville-Évrard Neuilly-sur-Marne samedi 20 septembre 2025.

Opération seconde vie – collecte de vêtements et produits d’hygiène 20 et 21 septembre Établissement public de santé de Ville-Évrard Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

La préservation du Patrimoine passe également par l’idée de transmission et de réhabilitation et cette année les Journée européennes du patrimoine ont lieu pendant la Semaine européenne du développement durable (SEDD du 18 septembre au 8 octobre 2025) : à cette occasion nous vous proposons de contribuer à notre opération seconde vie en partenariat avec la direction départementale 93 des finances publiques à l’aide de dons de vêtements et de produits d’hygiène pour les patients en situation de précarité. L’ensemble des dons sera récolté par l’aumônerie pour bénéficier aux patients.

Plus d’information sur cette page.

Établissement public de santé de Ville-Évrard 202 avenue Jean-Jaurès 93330 Ville-Évrard Neuilly-sur-Marne 93330 Ville Évrard Seine-Saint-Denis Île-de-France https://www.eps-ville-evrard.fr/ [{« link »: « https://evrard-nl.eps-ville-evrard.fr/fileadmin/user_upload/Operation_seconde_vie_aumonerie_2025.pdf »}] Un établissement public spécialisé en santé mentale

L’établissement public de santé de Ville-Évrard dessert 33 communes (sur 40) du département de la Seine-Saint-Denis qui compte 1 655 422 habitants avec une forte croissance démographique de plus de 1% par an.

Les équipes proposent une offre de soins complète et diversifiée pour les patients souffrant de troubles psychiatriques ou psychiques : urgences, ambulatoire, hospitalisation, consultations spécialisées, plateau somatique, centres experts, remédiation cognitive et réhabilitation psycho sociale. 202, avenue Jean Jaurès 93330 Neuilly-sur-Marne

RER A – Neuilly Plaisance

RER E – Chelles-Gournay

Bus 113 – arrêt Ville-Evrard

Parking disponible à l’entrée du site

Collecte de vêtements et produits d’hygiène

@Établissement Public de Santé de Ville-Évrard