Opération Sensibilis’haie à Ronchamp Ronchamp

Voie Verte Ronchamp Haute-Saône

Début : 2025-11-26 14:00:00

fin : 2025-11-26

2025-11-26

Dans le cadre de Sensibilis’haie , la Fédération Départementale des Chasseurs de Haute-Saône organise la plantation d’une haie le long de la Voie Verte à Ronchamp

Mercredi 26 novembre à 14h

Vers le pont de Recologne

Les enfants sont attendus nombreux .

Voie Verte Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 37 00 80 contact@mairie-ronchamp.fr

