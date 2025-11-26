Opération Sensibilis’haie à Ronchamp Ronchamp
Opération Sensibilis’haie à Ronchamp Ronchamp mercredi 26 novembre 2025.
Opération Sensibilis’haie à Ronchamp
Voie Verte Ronchamp Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-26 14:00:00
fin : 2025-11-26
Date(s) :
2025-11-26
Dans le cadre de Sensibilis’haie , la Fédération Départementale des Chasseurs de Haute-Saône organise la plantation d’une haie le long de la Voie Verte à Ronchamp
Mercredi 26 novembre à 14h
Vers le pont de Recologne
Les enfants sont attendus nombreux .
Voie Verte Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 37 00 80 contact@mairie-ronchamp.fr
English : Opération Sensibilis’haie à Ronchamp
German : Opération Sensibilis’haie à Ronchamp
Italiano :
Espanol :
L’événement Opération Sensibilis’haie à Ronchamp Ronchamp a été mis à jour le 2025-11-13 par RONCHAMP TOURISME