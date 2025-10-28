Opération Sleeve Face Place du 6e R.P.I.Ma Mont-de-Marsan

Opération Sleeve Face Place du 6e R.P.I.Ma Mont-de-Marsan mardi 28 octobre 2025.

Opération Sleeve Face

Place du 6e R.P.I.Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28

fin : 2025-10-28

Date(s) :

2025-10-28

L’opération Sleeve Face est proposée à la médiathèque, le samedi 25 octobre, de 10h à 13h et de 14h à 17h.

Un studio éphémère et son biblio-photographe vous invitent à immortaliser votre « figure pochette ». Choisissez une pochette parmi la sélection de vinyles de la médiathèque ou apportez la vôtre, prenez la pose et prolongez l’image pour créer une illusion originale.

Les portraits seront exposés dans le corner expo de la mezzanine à partir du 19 décembre.

A la Mezzanine | ados/adultes, sur inscription. .

Place du 6e R.P.I.Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

English : Opération Sleeve Face

German : Opération Sleeve Face

Italiano :

Espanol : Opération Sleeve Face

L’événement Opération Sleeve Face Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Mont-de-Marsan