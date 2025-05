Opération sourire par les jeunes Viticulteurs du Haut-Rhin – Colmar, 7 juin 2025 10:00, Colmar.

Les Jeunes Viticulteurs du Haut-Rhin sont heureux de vous convier à leur Opération Sourire.

Tartes flambées et dégustation de vin toute la journée!

Place de l’Ancienne Douane

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 22 28 25 ja68@orange.fr

English :

The Young Winegrowers of the Haut-Rhin are happy to invite you to their Opération Sourire.

Tartes flambées and wine tasting all day long!

German :

Die Jungwinzer des Haut-Rhin freuen sich, Sie zu ihrer « Operation Lächeln » einzuladen.

Flammkuchen und Weinverkostung den ganzen Tag!

Italiano :

I Giovani Viticoltori dell’Haut-Rhin sono lieti di invitarvi alla loro Opération Sourire.

Tartes flambées e degustazione di vini per tutto il giorno!

Espanol :

Los Jóvenes Viticultores del Haut-Rhin tienen el placer de invitarle a su Opération Sourire.

Tartas flambeadas y degustación de vinos durante todo el día

