Informations pratiques

Pollestres

OPÉRATION TOUS À VELO !

Place de l’Europe Pollestres Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Café d’accueil dès 10h30.Départ du parcours à 11h30 depuis le parvis de la salle Jordi Barre à destination du point de rassemblement au parc de Clairfont à Toulouges. Venez nombreux, en famille ou entre amis, pour cette belle journée à vélo, écologique et conviviale !

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Place de l’Europe Pollestres 66450 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 54 51 11

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English :

Welcome coffee starting at 10:30 a.m. The ride begins at 11:30 a.m. from the plaza in front of the Jordi Barre Hall, heading to the meeting point at Clairfont Park in Toulouges. Come one, come all—with family or friends—for this wonderful, eco-friendly, and fun-filled day of cycling!

L’événement OPÉRATION TOUS À VELO ! Pollestres a été mis à jour le 2026-09-01 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME