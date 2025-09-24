Opération tous en forêt Route forestière de Sargaillousse Coarraze

Opération tous en forêt Route forestière de Sargaillousse Coarraze mercredi 24 septembre 2025.

Les forêts, leur avenir et leur gestion posent de nombreuses questions. Pour y répondre, les forestiers invitent les usagers à venir les rencontrer en forêt communale de Coarraze.

L’opération se déroulera simultanément dans plus de 70 forêts publiques en France.

Une animation nature sous forme de balade commentée avec ateliers pour répondre à toutes les questions.

Il s’adresse à tous les publics. Pour y participer, il suffit de se présenter au point du rendez-vous. .

celia.amorich@onf.fr

