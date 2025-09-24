Opération tous en forêt eau Bois de Pau (Forêt de Bastard) Forêt domaniale de Bastard Pau

Opération tous en forêt eau Bois de Pau (Forêt de Bastard) Forêt domaniale de Bastard Pau mercredi 24 septembre 2025.

Opération tous en forêt eau Bois de Pau (Forêt de Bastard)

Forêt domaniale de Bastard Chemin de la Forêt Bastard Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-24

fin : 2025-09-24

Date(s) :

2025-09-24

Les forêts, leur avenir et leur gestion posent de nombreuses questions. Pour y répondre, les forestiers invitent les usagers à venir les rencontrer mercredi 24 septembre à partir de 14 h en forêt domaniale de Bastard.

Rendez-vous gratuit et sans inscription préalable. Ils s’adressent à tous les publics. Pour y participer, il suffit de se présenter à l’entrée sud du bois de Bastard (à l’aire de pique-nique au croisement des 1ère et grande allées), afin de participer à une visite commentée d’une durée de 2h. .

Forêt domaniale de Bastard Chemin de la Forêt Bastard Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine brice.lamare@onf.fr

English : Opération tous en forêt eau Bois de Pau (Forêt de Bastard)

German : Opération tous en forêt eau Bois de Pau (Forêt de Bastard)

Italiano :

Espanol : Opération tous en forêt eau Bois de Pau (Forêt de Bastard)

L’événement Opération tous en forêt eau Bois de Pau (Forêt de Bastard) Pau a été mis à jour le 2025-09-15 par OT Pau