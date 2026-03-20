Opération truites

Ohnenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Pour un don de 3,50€ vous recevrez 1 truites vidée et nettoyée. Sur réservation avant le 10 avril 2025

Le Vendredi Saint on mange du poisson ! venez choisir votre truite durant l’opération un don pour truite .

Ohnenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 27 34 92 81 maechler.alexandre@gmail.com

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English :

For a donation of 3.50? you will receive 1 trout gutted and cleaned. On reservation before April 10, 2025

L’événement Opération truites Ohnenheim a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme du Grand Ried