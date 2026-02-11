Opération Une Rose Un Espoir

dans différentes communes des Hautes-Pyrénées TARBES Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

L’association Une Rose Un Espoir -HP65 est heureuse de vous inviter à participer à sa grande collecte de dons pour la Ligue contre le Cancer.

Pendant tout le week-end, des motards bénévoles proposent dans la rue, devant les commerces ou les grandes surfaces, une rose moyennant un don minimum de 2 € un petit moment de partage qui dure le temps que la rose change de main,… morceaux de vie brefs mais intenses !

Au centre-ville de Tarbes Rendez-vous au Marché Brauhauban le matin + en déambulation dans les rues

L’association Une Rose, Un Espoir représenté par son Président Frédéric Ouvrard et son équipe, a remis cette année à Annette Cuq, Présidente du Comité Départemental des Hautes-Pyrénées de la Ligue contre le Cancer, un chèque exceptionnel de 13 069,20 euros, marquant le meilleur résultat depuis dix ans d’existence de l’antenne locale. Une mobilisation massive, portée par plus de 120 motards et bénévoles, qui ont sillonné les marchés et grandes surfaces du département pour proposer des roses contre un don libre.

Vous pouvez nous suivre et vous tenir au courant sur notre page Facebook Une Rose Un espoir 65

.

dans différentes communes des Hautes-Pyrénées TARBES Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 68 90 50 21 uneroseunespoirhp65@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The association Une Rose Un Espoir -HP65 is delighted to invite you to take part in its fundraising campaign for the Ligue contre le Cancer.

Throughout the weekend, volunteer bikers will be on the street, in front of shops and supermarkets, offering a rose for a minimum donation of 2? a small moment of sharing that lasts as long as the rose changes hands… short but intense pieces of life!

In downtown Tarbes: Meet at Marché Brauhauban in the morning + stroll through the streets

The association Une Rose, Un Espoir, represented by its President Frédéric Ouvrard and his team, presented Annette Cuq, President of the Comité Départemental des Hautes-Pyrénées de la Ligue contre le Cancer, with an exceptional cheque for 13,069.20 euros, marking the best result in the local branch?s ten-year history. A massive mobilization, supported by over 120 bikers and volunteers, who criss-crossed the department?s markets and supermarkets offering roses in exchange for a free donation.

You can follow us and keep up to date on our Facebook page: Une Rose Un espoir 65

L’événement Opération Une Rose Un Espoir Tarbes a été mis à jour le 2026-02-06 par OT de Tarbes|CDT65