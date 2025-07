Opération Vergers ouverts Pommes Tastet Reignac

10 Le Tastet Reignac Charente

Début : Samedi 2025-09-27 09:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

2025-09-27

Pour la 15ème année consécutive, la pomme est à (re)découvrir dans les vergers écoresponsables au cours de visites pédagogiques, alors que la récolte bat son plein.

10 Le Tastet Reignac 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 54 23 contact@tastet.biz

English : Opération Vergers ouverts Pommes Tastet

For the 15th year running, you can (re)discover apples in our eco-responsible orchards during educational visits, while the harvest is in full swing.

German : Opération Vergers ouverts Pommes Tastet

Im 15. Jahr in Folge kann man den Apfel in den ökologisch verantwortungsvollen Obstgärten im Rahmen von pädagogischen Führungen (wieder)entdecken, während die Ernte in vollem Gange ist.

Italiano : Opération Vergers ouverts Pommes Tastet

Per il 15° anno consecutivo, potrete (ri)scoprire le mele nei nostri frutteti eco-responsabili durante le visite didattiche, mentre il raccolto è in pieno svolgimento.

Espanol : Opération Vergers ouverts Pommes Tastet

Por decimoquinto año consecutivo, podrá (re)descubrir las manzanas de nuestros huertos ecorresponsables durante las visitas educativas, en plena cosecha.

