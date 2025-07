Opération Vergers ouverts GAEC Deletang Suzanne

Opération Vergers ouverts GAEC Deletang Suzanne samedi 6 septembre 2025.

Opération Vergers ouverts

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-06

Votre producteur de pommes agréé Vergers écoresponsables vous ouvre ses portes et les secrets de son verger !Au mois de septembre, le temps d’un week-end, c’est une occasion unique pour le grand public de venir à la rencontre des pomiculteurs de leur région pour en apprendre davantage sur les méthodes de production dans les Vergers écoresponsables. Au programme Visite pédagogique en verger par le producteur, libre cueillette et vente, dégustations, visite de la station. Dates Samedi 6 septembre de 14h à 17h Dimanche 7 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h

GAEC Deletang 1 rue de la Grande Grange Suzanne 08130 Ardennes Grand Est +33 3 24 71 40 11

English :

Your Vergers écoresponsables apple grower opens his doors to you and the secrets of his orchard! In September, for a weekend, the general public has a unique opportunity to meet apple growers from their region and learn more about the production methods used in Vergers écoresponsables. On the program: educational orchard tour by the grower, free picking and selling, tastings, tour of the station. Dates Saturday, September 6, 2pm to 5pm Sunday, September 7, 10am to 12pm and 2pm to 5pm

German :

Ihr anerkannter Apfelproduzent « Vergers écoresponsables » öffnet Ihnen seine Türen und die Geheimnisse seines Obstgartens!Im September bietet sich der breiten Öffentlichkeit an einem Wochenende die einmalige Gelegenheit, die Apfelbauern ihrer Region zu treffen und mehr über die Produktionsmethoden in den « Vergers écoresponsables » zu erfahren. Auf dem Programm stehen: Pädagogische Führung durch den Obstgarten durch den Erzeuger, freies Pflücken und Verkaufen, Verkostungen, Besichtigung der Station. Daten: Samstag, 6. September, von 14 bis 17 Uhr Sonntag, 7. September, von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr

Italiano :

Il vostro produttore di mele Vergers écoresponsables autorizzato apre le porte e svela i segreti del suo frutteto! A settembre, per un fine settimana, il pubblico ha un’occasione unica per venire a conoscere i produttori di mele della propria regione e saperne di più sui metodi di produzione utilizzati a Vergers écoresponsables. In programma: visita didattica al frutteto da parte del produttore, raccolta e vendita libera, degustazioni, visita alla stazione. Date Sabato 6 settembre dalle 14.00 alle 17.00 Domenica 7 settembre dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00

Espanol :

Su productor de manzanas autorizado de Vergers écoresponsables le abre las puertas y le desvela los secretos de su huerto. En septiembre, durante un fin de semana, el público tiene una oportunidad única de venir al encuentro de los productores de manzanas de su región y conocer mejor los métodos de producción de Vergers écoresponsables. En el programa: visita pedagógica del productor al huerto, recolección y venta gratuitas, degustaciones, visita a la estación. Fechas Sábado 6 de septiembre de 14.00 a 17.00 h Domingo 7 de septiembre de 10.00 a 12.00 h y de 14.00 a 17.00 h

L’événement Opération Vergers ouverts Suzanne a été mis à jour le 2025-07-23 par Ardennes Tourisme