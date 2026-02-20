Opération zéro déchet Route de geltokia Halsou
Opération zéro déchet Route de geltokia Halsou dimanche 8 mars 2026.
Après un ramassage l’automne dernier lors de la semaine Klima, la Communauté Pays Basque et ses partenaires donnent rendez-vous pour la 11e édition de l’opération Nive Zéro Déchet, le dimanche 8 mars de 9h à 13h. Chaque année, une centaine de bénévoles équipés de sacs et de gants ramassent les déchets, le long des berges de la rivière, à pied ou embarqués dans des rafts. Chaque édition permet de ramasser près de 6 tonnes de déchets.
Rendez-vous à Halsou Parking de la gare nettoyage à pied à Halsou
Sacs et gants fournis, prévoir bottes et vêtements de rechange.
Il est possible de s’inscrire jusqu’au 5 mars via le formulaire sur le site de la Communauté Pays Basque. À l’issue du nettoyage, un temps de convivialité réunira les participants.
Ouvert à tous. .
