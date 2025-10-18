Opération zéro mégot au sol ! Plage de La Barre Anglet

Plage de La Barre 299 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Participez à un ramassage de mégots de cigarettes et d’autres déchets abandonnés à La Barre.

Un atelier actif et ludique.

L’occasion de comptabiliser et mesurer la pollution à deux pas de l’océan ! Au-delà de l’action collective, l’équipe animera une activité ludique, afin de se questionner sur ce fléau et faire émerger des solutions individuelles et collectives !

Animé par l’association Tree6clope.

Tout public (à partir de 8 ans). .

