Opération zéro mégot au sol ! Plage de La Barre Anglet

Plage de La Barre 299 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques
Participez à un ramassage de mégots de cigarettes et d’autres déchets abandonnés à La Barre.
Un atelier actif et ludique.
L’occasion de comptabiliser et mesurer la pollution à deux pas de l’océan ! Au-delà de l’action collective, l’équipe animera une activité ludique, afin de se questionner sur ce fléau et faire émerger des solutions individuelles et collectives !
Animé par l’association Tree6clope.
Tout public (à partir de 8 ans). .
Plage de La Barre 299 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48
