Opérations de broyage des végétaux Atelier communal Le Verger Samedi 11 octobre, 09h30 Ille-et-Vilaine

Les branches constituent une ressource précieuse pour votre jardin. Une fois broyées, elles sont très faciles à réutiliser. Elles permettent de maintenir votre jardin en bonne santé.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-11T09:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-11T12:30:00.000+02:00

Atelier communal 10 route de Saint-Thurial, Le Verger Le Verger 35160 Ille-et-Vilaine