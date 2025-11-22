Opérations de broyage des végétaux Face à la salle Paul Janson Cesson-Sévigné

Opérations de broyage des végétaux Face à la salle Paul Janson Cesson-Sévigné samedi 22 novembre 2025.

Les branches constituent une ressource précieuse pour votre jardin. Une fois broyées, elles sont très faciles à réutiliser. Elles permettent de maintenir votre jardin en bonne santé.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-22T09:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-22T12:30:00.000+01:00

Face à la salle Paul Janson Boulevard de Dézerseul, Cesson-Sévigné Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine