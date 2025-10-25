Opérations de broyage des végétaux Parking de l’église Montgermont

Opérations de broyage des végétaux Parking de l’église Montgermont Samedi 25 octobre, 09h30 Ille-et-Vilaine

Montgermont

Les branches constituent une ressource précieuse pour votre jardin. Une fois broyées, elles sont très faciles à réutiliser. Elles permettent de maintenir votre jardin en bonne santé.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-25T09:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-25T12:30:00.000+02:00

Parking de l’église Rue du Manoir, Montgermont Montgermont 35760 Ille-et-Vilaine