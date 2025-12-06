Opérations de broyage des végétaux Parking de l’Hôtel de Ville Saint-Erblon

Opérations de broyage des végétaux Parking de l’Hôtel de Ville Saint-Erblon samedi 6 décembre 2025.

Les branches constituent une ressource précieuse pour votre jardin. Une fois broyées, elles sont très faciles à réutiliser. Elles permettent de maintenir votre jardin en bonne santé.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-06T09:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-06T12:30:00.000+01:00

Parking de l’Hôtel de Ville Place des Droits de l’Homme, Saint-Erblon Saint-Erblon 35230 Ille-et-Vilaine