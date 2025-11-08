Opérations de broyage des végétaux Place de la Cale Betton
Opérations de broyage des végétaux Place de la Cale Betton samedi 8 novembre 2025.
Les branches constituent une ressource précieuse pour votre jardin. Une fois broyées, elles sont très faciles à réutiliser. Elles permettent de maintenir votre jardin en bonne santé.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-08T09:30:00.000+01:00
Fin : 2025-11-08T12:30:00.000+01:00
Place de la Cale Place de la Cale, Betton Betton 35830 Ille-et-Vilaine