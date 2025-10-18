Opérations de broyage des végétaux Place des Frères Aubert Romillé

Opérations de broyage des végétaux Place des Frères Aubert Romillé samedi 18 octobre 2025.

Opérations de broyage des végétaux Place des Frères Aubert Romillé Samedi 18 octobre, 09h30 Ille-et-Vilaine

Romillé

Les branches constituent une ressource précieuse pour votre jardin. Une fois broyées, elles sont très faciles à réutiliser. Elles permettent de maintenir votre jardin en bonne santé.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-18T09:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-18T12:30:00.000+02:00

1



Place des Frères Aubert Place des Frères Aubert, Romillé Romillé 35850 Ille-et-Vilaine