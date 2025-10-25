Opérations de broyage des végétaux Quartier Jeanne d’Arc / Longs Champs / Beaulieu Rennes

Opérations de broyage des végétaux Quartier Jeanne d’Arc / Longs Champs / Beaulieu Rennes samedi 25 octobre 2025.

Les branches constituent une ressource précieuse pour votre jardin. Une fois broyées, elles sont très faciles à réutiliser. Elles permettent de maintenir votre jardin en bonne santé.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-25T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-11-08T17:00:00.000+01:00

Quartier Jeanne d’Arc / Longs Champs / Beaulieu Rue Guillaume Lejean, Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine