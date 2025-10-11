Opérations de broyage des végétaux Quartier Saint Martin Rennes

Opérations de broyage des végétaux Quartier Saint Martin Rennes Samedi 11 octobre, 14h00, 17h00 Ille-et-Vilaine

Maintenir votre jardin en bonne santé

Opérations de broyage des végétaux. 1 mètre cube par foyer et par opération.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-11T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-11T17:30:00.000+02:00

Quartier Saint Martin 93 avenue Gros Malhon, Rennes Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine