Opérations de broyage des végétaux Quartier Sud gare Rennes 12 – 22 novembre Ille-et-Vilaine

Les branches constituent une ressource précieuse pour votre jardin. Une fois broyées, elles sont très faciles à réutiliser. Elles permettent de maintenir votre jardin en bonne santé.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-12T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-22T17:00:00.000+01:00

Quartier Sud gare Place Hyacinthe Perrin, Rennes Sud-Gare Rennes 35200 Ille-et-Vilaine