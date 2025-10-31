Oper’Azul et l’orchestre de chambre de Toulouse Théâtre Georges Leygues Villeneuve-sur-Lot

Oper’Azul et l’orchestre de chambre de Toulouse

Théâtre Georges Leygues 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 7.5 – 7.5 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

La grandeur classique de Mozart, la profondeur romantique de Schubert côtoient dans ce nouveau programme l’intensité et la sensualité de 2 immenses compositeurs américains, Samuel Barber et Leonard Bernstein.

Durée 1h20 Tout public.

La grandeur classique de Mozart, la profondeur romantique de Schubert côtoient dans ce nouveau programme l’intensité et la sensualité de 2 immenses compositeurs américains, Samuel Barber et Leonard Bernstein.

Durée 1h20 Tout public. .

Théâtre Georges Leygues 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 49

English : Oper’Azul et l’orchestre de chambre de Toulouse

The classical grandeur of Mozart and the romantic depth of Schubert rub shoulders in this new program with the intensity and sensuality of 2 immense American composers, Samuel Barber and Leonard Bernstein.

Duration: 1h20 All audiences.

German : Oper’Azul et l’orchestre de chambre de Toulouse

Die klassische Größe Mozarts und die romantische Tiefe Schuberts treffen in diesem neuen Programm auf die Intensität und Sinnlichkeit zweier immenser amerikanischer Komponisten, Samuel Barber und Leonard Bernstein.

Dauer: 1h20 Für alle Altersgruppen.

Italiano :

In questo nuovo programma, la grandezza classica di Mozart e la profondità romantica di Schubert si fondono con l’intensità e la sensualità di due immensi compositori americani, Samuel Barber e Leonard Bernstein.

Durata: 1 ora e 20 minuti Per tutti i pubblici.

Espanol : Oper’Azul et l’orchestre de chambre de Toulouse

En este nuevo programa, la grandeza clásica de Mozart y la profundidad romántica de Schubert se codean con la intensidad y la sensualidad de 2 inmensos compositores americanos, Samuel Barber y Leonard Bernstein.

Duración: 1 hora 20 minutos Todos los públicos.

L’événement Oper’Azul et l’orchestre de chambre de Toulouse Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2025-11-02 par OT Villeneuve Vallée du Lot