OPÉRETTE ET OPÉRA DUOS ET CHASONS À BOIRE PAR CHANTS DE SI DE LA Le Boulou

Route d’Espagne Le Boulou Pyrénées-Orientales
Récital du 9 octobre 2025 au casino du Boulou.
Jeudi 9 octobre 17 h 30
Le jeudi 9 octobre à 17 heures 30 au casino du Boulou les chanteurs lyriques de la troupe Chants de Si de L…
Route d’Espagne Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 83 01 20
English :
OPERETTA AND OPERA DUETS AND DRINKING SONGS BY CHANTS DE SI DE LA
Recital on October 9, 2025 at the Casino du Boulou.
Thursday, October 9 ? 5:30 pm
On Thursday, October 9 at 5:30 p.m. at the Le Boulou casino, opera singers from the Chants de Si troupe from L…
German :
OPERETTE UND OPER DUETTE UND CHASONS À BOIRE PAR CHANTS DE SI DE LA
Liederabend am 9. Oktober 2025 im Kasino von Le Boulou.
Donnerstag, 9. Oktober ? 17.30 Uhr
Am Donnerstag, den 9. Oktober um 17.30 Uhr im Casino von Le Boulou werden die lyrischen Sänger der Truppe Chants de Si aus L…
Italiano :
OPERETTA E OPERA DUETTI E CANZONI DA BERE DI CHANTS DE SI DE LA
Recital del 9 ottobre 2025 al Casino du Boulou.
Giovedì 9 ottobre ? 17:30
Giovedì 9 ottobre alle 17.30 al Casinò Le Boulou, i cantanti lirici della troupe Chants de Si di L…
Espanol :
OPERETA Y ÓPERA DÚOS Y CANCIONES PARA BEBER DE CHANTS DE SI DE LA
Recital el 9 de octubre de 2025 en el Casino du Boulou.
Jueves 9 de octubre ? 17:30
El jueves 9 de octubre a las 17:30 h en el casino Le Boulou, cantantes de ópera de la compañía Chants de Si de L…
