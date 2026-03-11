Opérette Le Chanteur de Mexico Place André Routier Astaffort
Opérette Le Chanteur de Mexico Place André Routier Astaffort dimanche 26 avril 2026.
Opérette Le Chanteur de Mexico
Place André Routier Music Halle Astaffort Lot-et-Garonne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Venez redécouvrir les grands moments du Chanteur de Mexico, opérette mythique pleine de charme, d’humour et de mélodies inoubliables. Le ténor Jérôme Chaumet vous invite à un voyage musical chaleureux et élégant, entre émotion, fantaisie et esprit de fête.
Place André Routier Music Halle Astaffort 47220 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 86 01 03 astaffort.tourisme@gmail.com
English : Opérette Le Chanteur de Mexico
Come and rediscover the great moments of Le Chanteur de Mexico, a legendary operetta full of charm, humor and unforgettable melodies. Tenor Jérôme Chaumet invites you on a warm, elegant musical journey of emotion, fantasy and festive spirit.
