Opérette Le Chanteur de Mexico Place André Routier Astaffort

Opérette Le Chanteur de Mexico

Place André Routier Music Halle Astaffort Lot-et-Garonne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Venez redécouvrir les grands moments du Chanteur de Mexico, opérette mythique pleine de charme, d’humour et de mélodies inoubliables. Le ténor Jérôme Chaumet vous invite à un voyage musical chaleureux et élégant, entre émotion, fantaisie et esprit de fête.

Venez redécouvrir les grands moments du Chanteur de Mexico, opérette mythique pleine de charme, d’humour et de mélodies inoubliables. Le ténor Jérôme Chaumet vous invite à un voyage musical chaleureux et élégant, entre émotion, fantaisie et esprit de fête. .

Place André Routier Music Halle Astaffort 47220 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 86 01 03 astaffort.tourisme@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Opérette Le Chanteur de Mexico

Come and rediscover the great moments of Le Chanteur de Mexico, a legendary operetta full of charm, humor and unforgettable melodies. Tenor Jérôme Chaumet invites you on a warm, elegant musical journey of emotion, fantasy and festive spirit.

L’événement Opérette Le Chanteur de Mexico Astaffort a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Destination Agen