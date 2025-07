OPÉRETTE LE PAYS DU SOURIRE Cassagnas

OPÉRETTE LE PAYS DU SOURIRE Cassagnas samedi 19 juillet 2025.

OPÉRETTE LE PAYS DU SOURIRE

Espace Stevenson Cassagnas Lozère

Participation libre

Participation libre

2025-07-19

Début : 2025-07-19

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-19

Le Chœur de Lozère et Musica Lyrica présentent le Pays du sourire, opérette romantique en trois actes composée par Franz Lehár dont l’action se déroule à Vienne et dans la Chine de 1912.

Espace Stevenson Cassagnas 48400 Lozère Occitanie +33 6 84 51 53 94 veronique.boyer@wanadoo.fr

English :

Le Ch?ur de Lozère and Musica Lyrica present The Land of Smiles, a romantic operetta in three acts by Franz Lehár, set in Vienna and China in 1912.

German :

Der Ch?ur de Lozère und Musica Lyrica präsentieren das Land des Lächelns, eine von Franz Lehár komponierte romantische Operette in drei Akten, deren Handlung in Wien und im China des Jahres 1912 angesiedelt ist.

Italiano :

Le Ch?ur de Lozère e Musica Lyrica presentano Il paese del sorriso, un’operetta romantica in tre atti composta da Franz Lehár e ambientata a Vienna e in Cina nel 1912.

Espanol :

Le Ch?ur de Lozère y Musica Lyrica presentan El país de las sonrisas, una opereta romántica en tres actos compuesta por Franz Lehár y ambientada en Viena y China en 1912.

