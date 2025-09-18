Opérette « Les cloches de Corneville » Masevaux-Niederbruck

Opérette « Les cloches de Corneville » Masevaux-Niederbruck samedi 17 janvier 2026.

Opérette « Les cloches de Corneville »

15 Route Joffre Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-17 20:00:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-17 2026-01-18 2026-01-23 2026-01-24 2026-01-25

La Musique Municipale de Masevaux vous invite à (re)découvrir l’opérette de Robert Planquette, regroupant 6 solistes, 40 choristes et 15 musiciens. Un grand moment de spectacle vivant mêlant humour, romance et airs inoubliables. Buvette à l’entracte. Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme.

La Musique Municipale de Masevaux vous invite à un grand moment de spectacle vivant avec l’opérette « Les Cloches de Corneville » de Robert Planquette. Redécouvrez cette œuvre emblématique du répertoire lyrique français, mise en scène avec énergie et passion par 6 solistes, 40 choristes et 15 musiciens réunis sur scène. Humour, romance et airs inoubliables seront au rendez-vous ! Venez nombreux partager ce moment musical exceptionnel, entre tradition et plaisir du spectacle vivant. Buvette et petite restauration à l’entracte. Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme. .

15 Route Joffre Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 29 13 g.freitag@yahoo.fr

English :

The Musique Municipale de Masevaux invites you to (re)discover Robert Planquette?s operetta, featuring 6 soloists, 40 choristers and 15 musicians. A lively show combining humor, romance and unforgettable tunes. Refreshment bar at intermission. Reservations required at the Tourist Office.

German :

Die Musique Municipale de Masevaux lädt Sie ein, die Operette von Robert Planquette mit 6 Solisten, 40 Chorsängern und 15 Musikern (wieder) zu entdecken. Ein großer Moment der lebendigen Aufführung, der Humor, Romantik und unvergessliche Melodien miteinander verbindet. Getränke in der Pause. Mit Reservierung beim Fremdenverkehrsamt.

Italiano :

La Banda Municipale di Masevaux vi invita a (ri)scoprire l’operetta di Robert Planquette, con 6 solisti, 40 coristi e 15 musicisti. Uno spettacolo vivace che unisce umorismo, romanticismo e melodie indimenticabili. Rinfresco nell’intervallo. Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo.

Espanol :

La Banda Municipal de Masevaux le invita a (re)descubrir la opereta de Robert Planquette, con 6 solistas, 40 coristas y 15 músicos. Un espectáculo animado que combina humor, romanticismo y melodías inolvidables. Refrigerio en el descanso. Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo.

L’événement Opérette « Les cloches de Corneville » Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach