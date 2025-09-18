Opérette « Les cloches de Corneville » Masevaux-Niederbruck
Opérette « Les cloches de Corneville » Masevaux-Niederbruck samedi 17 janvier 2026.
Opérette « Les cloches de Corneville »
15 Route Joffre Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin
Début : Vendredi 2026-01-17 20:00:00
fin : 2026-01-23
2026-01-17 2026-01-18 2026-01-23 2026-01-24 2026-01-25
La Musique Municipale de Masevaux vous invite à un grand moment de spectacle vivant avec l’opérette « Les Cloches de Corneville » de Robert Planquette. Redécouvrez cette œuvre emblématique du répertoire lyrique français, mise en scène avec énergie et passion par 6 solistes, 40 choristes et 15 musiciens réunis sur scène. Humour, romance et airs inoubliables seront au rendez-vous ! Venez nombreux partager ce moment musical exceptionnel, entre tradition et plaisir du spectacle vivant. Buvette et petite restauration à l’entracte. Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme. .
15 Route Joffre Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 29 13 g.freitag@yahoo.fr
English :
The Musique Municipale de Masevaux invites you to (re)discover Robert Planquette?s operetta, featuring 6 soloists, 40 choristers and 15 musicians. A lively show combining humor, romance and unforgettable tunes. Refreshment bar at intermission. Reservations required at the Tourist Office.
German :
Die Musique Municipale de Masevaux lädt Sie ein, die Operette von Robert Planquette mit 6 Solisten, 40 Chorsängern und 15 Musikern (wieder) zu entdecken. Ein großer Moment der lebendigen Aufführung, der Humor, Romantik und unvergessliche Melodien miteinander verbindet. Getränke in der Pause. Mit Reservierung beim Fremdenverkehrsamt.
Italiano :
La Banda Municipale di Masevaux vi invita a (ri)scoprire l’operetta di Robert Planquette, con 6 solisti, 40 coristi e 15 musicisti. Uno spettacolo vivace che unisce umorismo, romanticismo e melodie indimenticabili. Rinfresco nell’intervallo. Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo.
Espanol :
La Banda Municipal de Masevaux le invita a (re)descubrir la opereta de Robert Planquette, con 6 solistas, 40 coristas y 15 músicos. Un espectáculo animado que combina humor, romanticismo y melodías inolvidables. Refrigerio en el descanso. Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo.
