Opérette « Mil Misères l’opéra des oeuvriers »
La Manoque Cours de Verdun Tonneins Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Opérette « Mil Misères l’opéra des oeuvriers » Par la Compagnie des Temps Venus.
– Par la Compagnie des Temps Venus.
– Tout public à partir de 13 ans.
– Programme détaillé à télécharger ! .
La Manoque Cours de Verdun Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 84 50 88
English : Opérette « Mil Misères l’opéra des oeuvriers »
Operetta « Mil Misères l’opéra des oeuvriers » By the Compagnie des Temps Venus.
German : Opérette « Mil Misères l’opéra des oeuvriers »
Operette « Mil Misères l’opéra des oeuvriers » Von der Compagnie des Temps Venus.
Italiano :
Operetta « Mil Misères l’opéra des oeuvriers » A cura della Compagnie des Temps Venus.
Espanol : Opérette « Mil Misères l’opéra des oeuvriers »
Opereta « Mil Misères l’opéra des oeuvriers » Por la Compagnie des Temps Venus.
