Opérette « Mil Misères l’opéra des oeuvriers »

La Manoque Cours de Verdun Tonneins Lot-et-Garonne

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

2026-04-24

Opérette « Mil Misères l’opéra des oeuvriers » Par la Compagnie des Temps Venus.

– Par la Compagnie des Temps Venus.

– Tout public à partir de 13 ans.

– Programme détaillé à télécharger ! .

La Manoque Cours de Verdun Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 84 50 88

English : Opérette « Mil Misères l’opéra des oeuvriers »

Operetta « Mil Misères l’opéra des oeuvriers » By the Compagnie des Temps Venus.

German : Opérette « Mil Misères l’opéra des oeuvriers »

Operette « Mil Misères l’opéra des oeuvriers » Von der Compagnie des Temps Venus.

Italiano :

Operetta « Mil Misères l’opéra des oeuvriers » A cura della Compagnie des Temps Venus.

Espanol : Opérette « Mil Misères l’opéra des oeuvriers »

Opereta « Mil Misères l’opéra des oeuvriers » Por la Compagnie des Temps Venus.

