Opérette « Un Mari à la porte » à Orry-la-Ville
22 juin 2025 17:00

Oise

Place de la Libération Orry-la-Ville Oise

Gratuit

Début : 2025-06-22 17:00:00

fin : 2025-06-22

2025-06-22

« Le soir de ses noces avec Henri Martel, huissier de son état, Suzanne se chamaille avec lui pour une broutille et s’enferme dans sa chambre. Apparaît Florestan Ducroquet, poète et musicien qui, fuyant un créancier doublé d’un mari jaloux, a atterri par la cheminée dans la pièce. Aidés de Rosita, la demoiselle d’honneur, Suzanne et Florestan cherchent une solution, car il n’est pas pensable de disparaître par la fenêtre, la chambre étant située au 3° étage.

Florestan est d’autant plus inquiet qu’il se rend compte que le mari n’est autre que l’huissier chargé de recouvrer ses dettes. Pendant ce temps, Martel, qui entend user de ses privilèges d’époux, tambourine à la porte. Il faut agir vite. Dans l’affolement, la clé tombe par la fenêtre. Pendant que Martel dévale les étages pour la récupérer, Florestan a enfin une idée lumineuse. Se rappelant que sa tante a promis de régler ses dettes s’il prenait femme, sans autre préambule, il prie Rosita de l’épouser.

La jeune fille trouve cette demande un peu rapide venant d’un jeune homme qu’elle ne connaissait pas une heure auparavant mais, bonne fille, accepte sans trop se faire prier. Il était temps, Martel arrive avec la clé du paradis ! »

ArtemOise organise une opérette à la Salle Cyrano d’Orry-la-Ville en collaboration avec Lyriqu’Oise

Place de la Libération

artemoise60@gmail.com

