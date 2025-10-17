Operire#11 – Exposition de Justin Weiler Galerie Mélanie Rio Fluency Nantes

Operire#11 – Exposition de Justin Weiler 17 octobre – 2 novembre Galerie Mélanie Rio Fluency Loire-Atlantique

Pour la Galerie Mélanie Rio Fluency, Justin Weiler inverse son protocole méthodique originel afin de proposer une exposition dont la lumière qui habituellement émane du tableau, ici nous absorbe. Des plans se développent dans l’espace et nous accompagnent dans un parcours labyrinthique pictural en « négatif ». C’est une projection mentale de l’architecture intérieure de la galerie, un scan des angles et des murs qui viennent se superposer pour générer un nouveau panorama de l’espace. Au milieu de cette architecture en mutation, des œuvres murales viennent ponctuer l’exposition telles des épiphanies.

Exposition du 17 octobre au 2 novembre 2025 :

vendredi, samedi et dimanche de 14h à 18h30

pour les autres jours : sur rendez-vous au 02 40 89 20 40

Vernissage jeudi 16 octobre 2025 à partir de 18h

Galerie Mélanie Rio Fluency 3 place Albert Camus / rez-de-chaussée du bâtiment Zero Newton, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

Exposition

Mapp © Justin Weiler