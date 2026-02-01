Opinel et bout de ficelle Sables d’Or les pins Saint-Alban

Opinel et bout de ficelle

Sables d’Or les pins Entrée de la vallée de Diane Saint-Alban Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 14:00:00

fin : 2026-02-19 16:00:00

Date(s) :

2026-02-19

Deux heures pour se familiariser avec ce fameux couteau en réalisant des petites créations à partir d’éléments naturels. A partir de 10 ans. Réservation obligatoire .

Sables d’Or les pins Entrée de la vallée de Diane Saint-Alban 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 50 83

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Opinel et bout de ficelle Saint-Alban a été mis à jour le 2026-02-02 par Syndicat des Caps