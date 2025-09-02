OPIUM DU PEUPLE Carré Sam Boulogne-sur-Mer

OPIUM DU PEUPLE Carré Sam Boulogne-sur-Mer jeudi 16 avril 2026.

OPIUM DU PEUPLE Jeudi 16 avril 2026, 20h30 Carré Sam Pas-de-Calais

Plein 12€ – Réduit 10€ – Carte SAM 8€ – Bar & petite restauration sur place – Debout – A partir de 10 ans

Début : 2026-04-16T20:30:00 – 2026-04-16T23:00:00

+ 1ère partie

Opium du Peuple est un groupe de punk rock français.

Le groupe reprend des chansons de variété à la sauce punk mais en variant les influences et les inspirations : façon Dropkick, façon Bérurier Noir ou avec parfois des incursions dans le black métal ou le style légion étrangère…

Un concert d’Opium, c’est un peu comme un blind test géant mais animé par 7 énergumènes qui retournent tout sur leur passage.

A noter qu’ils seront en tournée avec un tout nouvel album !

INFOS ET BILLETTERIE :

Billetterie en ligne

Théâtre, Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

Tel : 03.21.87.37.15

Juillet et août : ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

Septembre à juin : Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Carré Sam Place d'Argentine 62200 Boulogne-sur-Mer

MUSIQUES ACTUELLES // PUNK