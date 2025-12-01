Opocha et Grognona c’est la cata !

12 rue Théo Bachmann Saint-Louis Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13 17:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Un spectacle déambulatoire de la compagnie Les Malades d’Imaginaire.

Crac, crac, crac ! La sorcière Grognona tombe du ciel, furieuse comme un orage. La soupe d’Opocha est trop salée et le rôti s’est envolé. Bref ! C’est la cata… Heureusement, les trois lutins vont transformer les bêtises en rires et sauver la fête. Un conte de Noël plein d’humour, de tendresse et de magie pour petits et grands. .

12 rue Théo Bachmann Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 69 52 11 cite.danzas@ville-saint-louis.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Opocha et Grognona c’est la cata ! Saint-Louis a été mis à jour le 2025-11-19 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue